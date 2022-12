Unbekannter beschädigt geparkten Mercedes

In Friedberg wird ein geparkter Mercedes angefahren. Der Schaden beträgt 4000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Freitagabend und Mittwochabend wurde am Hagelmühlweg in Friedberg ein geparkter, grauer Mercedes angefahren. Am Fahrzeug entstand vorne links ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 zu melden. (AZ)