Unbekannter beschädigt grauen Audi und begeht Fahrerflucht

Ein unbekannter Autofahrer streift einen geparkten Pkw in Friedberg und flieht vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen der Tat um Hinweise.

Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 5 Uhr und 13.30 Uhr einen in der Dr.-Balthasar-Hubmaier-Straße in Friedberg geparkten grauen Audi vorne links.

Anschließend verließ die Person unerlaubt den Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)