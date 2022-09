Unbekannter beschädigt Stoßstange von BMW

Ein unbekannter fährt auf dem Parkplatz einer Gemeinschaftspraxis in Friedberg einen schwarzen BMW an. Es entsteht ein Sachschaden von etwa 1100 Euro.

Am Mittwoch, zwischen 7.36 Uhr und 11.05 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Auto. Der schwarze BMW stand auf dem Innenhofparkplatz einer Gemeinschaftspraxis in der Bahnhofstraße 42a in Friedberg. Der Unfallverursacher beschädigte den Pkw an der Frontstoßstange. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei telefonisch unter 0821/323 1710 entgegen. (AZ)