Unbekannter beschädigt Wohnwagen und flieht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer oder -teilnehmerin beschädigt einen geparkten Wohnanhänger in Friedberg. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Am Dienstag zwischen 18.05 Uhr und 18.45 Uhr fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Wohnwagen an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Wohnanhänger war ordnungsgemäß in der Friedberger Rohrstraße abgestellt.

Der Schaden befindet sich hinten links. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro, um den sich der Unfallverursacher nicht kümmerte. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Friedberg telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)