Unbekannter bricht Container auf und stiehlt Pakete

In Friedberg wird der Container eines Versandhandels aufgebrochen. Der Täter oder die Täterin nimmt Pakete mit, macht aber keine fette Beute.

In der Iglauer Straße in Friedberg kam es zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh zu einem Containeraufbruch. An einem Container der dortigen Versandhandelsfirma wurde das Vorhängeschloss aufgebrochen.

Aus dem Container wurden mehrere Pakete entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 20 Euro. Hinweise auf den Täter oder die Täterin sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)