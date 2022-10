Unbekannter bricht Lkw auf und stiehlt Bargeld

Ein Fahrer verlässt seinen Lkw in Derching kurzzeitig. Währenddessen bricht ein Unbekannter in das Fahrzeug ein und stiehlt Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch parkte ein Lkw-Fahrer sein Gefährt auf dem Parkplatz im Winterbruckenweg in Derching. Er entfernte sich nur kurz, von 13.30 bis 13.50 Uhr. In dieser Zeit brach laut Polizei ein unbekannter Täter den Lkw auf, was einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro verursachte. Aus dem Gefährt stahl der Unbekannte Bargeld von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)