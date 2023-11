Unbekannter fährt Außenspiegel bei zwei Fahrzeugen ab

In einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Friedberger Polizei.

Am Freitag kam es zwischen 7.50 und 8.20 Uhr in der Wiffertshauser Straße in Friedberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Wie die Polizei berichtet, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug zwei rechts in einer Parkbucht geparkte Fahrzeuge und fuhr hierbei deren linke Außenspiegel ab.

Unfallflucht: Schaden beträgt 500 Euro

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem blauen VW Golf und an dem schwarzen 5er BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)