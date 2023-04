Unbekannter fährt Auto an

1000 Euro Schaden entstand nach einer Unfallflucht in der Bauernbräustraße in Friedberg.

Am Freitagvormittag wurde gegen 10.35 Uhr ein in der Bauernbräustraße in Friedberg geparkter grauer Audi im linken Bereich der Frontstoßstange beschädigt. Eine aufmerksame Passantin konnte den Verkehrsunfall beobachten. Beim Fahrzeug, das den Audi beschädigt hatte, handelte es sich um einen weißen Pkw. Die Marke des Autos sowie das Kennzeichen blieben jedoch unbekannt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise sind bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 möglich. (AZ)