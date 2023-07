Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

In der Ekherstraße in Friedberg ist ein weißer Mazda angefahren worden.

Von Montagabend bis Dienstagmorgen wurde in der Ekherstraße in Friedberg ein weißer Mazda angefahren. An dem geparkten Pkw entstand Sachschaden hinten links an der Stoßstange in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und ist unbekannt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 zu melden. (AZ)