Unbekannter fährt Auto an und macht sich aus dem Staub

Ohne sich um den angerichteten Schaden von 500 Euro zu kümmern, machte sich am Freitag ein Unbekannter in Friedberg aus dem Staub. Wie die Polizei Friedberg mitteilt, wurde in der Zeit von 6.45 bis 15.45 Uhr in der Dr.-Balthasar-Hubmaier-Straße ein dort geparkter, grüner Toyota an der Beifahrertür angefahren. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710. (AZ)