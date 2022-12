Friedberg

Unbekannter fährt Auto an, während Eigentümer drinsitzt

Ein unbekannter Autofahrer beschädigt in der Bahnhofstraße in Friedberg ein anderes Fahrzeug und flieht von der Unfallstelle.

Ein 58-Jähriger wartet am Ärztehaus in Friedberg in seinem Fahrzeug auf einen Verwandten. Ein anderer Autofahrer touchiert seinen Wagen und fährt einfach weg.

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr parkte ein 58-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Bahnhofstraße in Friedberg. Er wartete dort auf einen Verwandten, den er zu einem Arzttermin gebracht hatte. Gegen 15.45 Uhr fuhr ein anderes Auto auf dem Parkplatz los und touchierte dabei den Wagen des 58-Jährigen beim Wenden. Der 58-Jährige stieg laut Polizei sofort aus seinem Auto aus. Er konnte von dem wegfahrenden Pkw jedoch nur noch erkennen, dass es sich wohl um einen grauen VW Golf neueren Baujahres handelte. Bei dem Anstoß entstand ein Schaden von etwa 500 Euro an der hinteren Stoßstange. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 0821/323 1710 entgegen. (AZ)

