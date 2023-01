Unbekannter fährt Auto in Friedberg an und flieht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt in Friedberg ein geparktes Auto und entfernt sich unerlaubt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Am Montag parkte von 10 Uhr bis 16.15 Uhr ein weißer Ford in der Bozener Straße in Friedberg. In diesem Zeitraum fuhr laut Polizei ein unbekannter Verkehrsteilnehmer oder eine -teilnehmerin beim Vorbeifahren das geparkte Auto an.

Dabei wurde der linke Außenspiegel des Ford beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Friedberg telefonisch unter 0821 323-1710 entgegen. (AZ)