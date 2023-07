Unbekannter fährt gegen geparkten BMW

Die Polizei Friedberg bittet nach einer Unfallflucht um Hinweise. In der Pater-Franz-Reinisch-Straße ist ein Auto angefahren worden.

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag wurde in der Pater-Franz-Reinisch-Straße in Friedberg ein weißer, geparkter BMW angefahren. An dem Pkw entstand Sachschaden vorne links an der Stoßstange in Höhe von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Telefon 0821/323-1710.

Ebenfalls am Sonntag zwischen 13.20 und 14.10 Uhr fuhr ein Unbekannter gegen einen an der Stefanstraße in Friedberg Mercedes gefahren sein und suchte anschließend das Weite. Es entstand Sachschaden vorne links an Stoßstange und Scheinwerfer in Höhe von 1500 Euro. (AZ)