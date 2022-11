Friedberg

Unbekannter fährt parkendes Auto an

Ein geparktes Auto wurde in Friedberg beschädigt, die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

An einem Fiat in Friedberg entsteht Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Am Donnerstag gegen 09:30 Uhr wurde in der Gassnergasse in Friedberg ein geparkter Fiat angefahren. Ein unbekannter Unfallverursacher muss im Vorbeifahren gegen das geparkte Fahrzeug gefahren sein, berichtet die Polizei. Polizei sucht nach Zeugen zur Unfallflucht in Friedberg Danach hat er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am Fiat entstand vorne links Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Friedberg, Tel. 0821/323-1710. (AZ)

