Unbekannter fährt schwarzen BMW in Friedberg an

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht in der Thomas-Dölle-Straße in Friedberg.

Am Freitag wurde zwischen 8.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Thomas-Dölle-Straße in Friedberg ein schwarzer BMW angefahren. Das Fahrzeug wurde hierbei an der linken Seite der Heckstoßstange beschädigt.

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/ 323- 1710. (AZ)