Unbekannter fährt Verkehrsschild nieder

Wer hat am Friedberger Bahnhof etwas beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Freitag gegen 10.30 Uhr teilten Passanten der Polizei mit, dass ein Verkehrszeichen an der östlichen Fußgängerfurt bei dem Kreisverkehr am Friedberger Bahnhof umgefahren wurde. Durch den Aufprall wurde es samt Betonsockel aus dem Boden gerissen. Vor Ort konnte die Streife keine Spure festgestellt werden, die auf den Verursacher schließen lassen. Der Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)