Unbekannter lässt sein Auto auf dem Sportplatz driften

Ein Unbekannter hat mit einem Auto zwei Rasenflächen auf dem Gelände des TSV Friedberg an der Hans-Böller-Straße beschädigt.

Viel Aufwand stecken die Sportvereine in die Pflege ihrer Sportanlagen. Entsprechend ärgerlich ist deswegen ein Vorfall, der sich auf der Anlage des TSV Friedberg an der Hans-Böller-Straße ereignete. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein noch unbekannter Täter zwei Rasenflächen beschädigt.

Mit dem Auto auf dem Sportrasen: 2000 Euro Schaden

Die Polizei geht davon aus, dass die Beschädigungen durch ein driftendes Fahrzeug verursacht wurden. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 2000Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 entgegen. (AZ)