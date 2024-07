Unbekannter stiehlt hochwertiges E-Bike

In der Augsburger Straße in Friedberg wurde am Dienstag zwischen 9:45 Uhr und 14:15 Uhr vor einem Geschäft ein Fahrrad entwendet. Es handelte sich laut Polizei um ein hochwertiges E-Bike der Marke Giant in der Farbe lila.

Es war mit einem Kettenschloss versperrt. Mögliche Zeugen oder Zeuginnen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 zu melden. (AZ)