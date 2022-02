Friedberg

13:03 Uhr

Unbekannter stiehlt Modellauto und Pkw-Teile aus Autohaus

Am frühen Morgen war ein Unbekannter Mann in ein Friedberger Autohaus eingebrochen. Die Polizei kam, nachdem der Mann getürmt war.

Ein unbekannter Mann bricht in den frühen Morgenstunden am Mittwoch in ein Autohaus in der Engelschalkstraße ein. Überwachungskameras konnten den Täter aufnehmen.

Von Vincent Schulz

Kurz vor vier Uhr morgens schlug der Mann ein Fenster ein und drang in das Autohaus ein. Dabei löste er einen Alarm aus. In den Büros suchte er nach Diebesgut. Laut Polizei stahl er dabei verschiedene Werkzeuge, Fahrzeugteile und ein Modelauto. Es soll sich um Gegenstände im Wert von ungefähr 250 Euro handeln. Eine Streife fuhr zum Autohaus. Sie konnte den Täter jedoch nicht fassen. Dieser hatte das Gebäude kurz zuvor verlassen. Es gibt zwar Kameraaufzeichnungen, die den Täter bei der Ausführung des Diebstahls zeigen, die Identität des Flüchtigen ist laut Polizei aber noch unbekannt. (AZ)

