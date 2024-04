Unbekannter touchiert Auto auf dem Volksfestplatz und fährt davon

Ein unbekannter Autofahrer schrammte in Friedberg an einem Audi entlang und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Samstag, 20. April, kam es auf dem Volksfestplatz zu einer Unfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte in der Zeit von 8.45 Uhr bis 12 Uhr einen geparkten Audi Q5 am linken Heck. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Audi Q5 entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)