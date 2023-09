Unbekannter überholt Lkw und verursacht Unfall

Ein unbekannter Autofahrer verursacht auf der AIC 25 bei Friedberg durch ein Überholmanöver einen Unfall. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Fahrer.

Zu einem Unfall kam es am Montag in Friedberg. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen 9.30 Uhr auf der Kreisstraße AIC 25 in Richtung Friedberg und überholte dabei einen Lkw.

Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hinter diesem Pkw fuhr eine Mercedes B-Klasse, welche ebenfalls stark abbremsen musste. Die Fahrer des Mercedes musste rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden.

Dadurch wurde das Fahrzeug auf der rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher sind nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)