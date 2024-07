Unbekannter verkratzt Auto in Friedberg

Am Wochenende hat ein Unbekannter einen geparkten Jeep in der Reisstraße in Friedberg beschädigt. Laut Polizei passierte der Vorfall zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagmorgen, 7 Uhr.

Ein Unbekannter muss demnach das Fahrzeug an der rechten Seite verkratzt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)