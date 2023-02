Unbekannter zerkratzt Beifahrertür eines Autos

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte zerkratzt ein Auto in Friedberg. Es entsteht ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Das Auto eines 80-Jährigen wurde am Dienstag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr in der Burgwallstraße in Friedberg beschädigt. Dieses war ordnungsgemäß dort geparkt. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er mehrere Kratzer an der Beifahrertür fest.

Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)