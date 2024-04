Unbekannter zündet Fahrrad am Friedberger Bahnhof an

Die Feuerwehr rückte für einen kleinen Brand am Friedberger Bahnhof aus. Jetzt ermittelt die Polizei. Wer hat etwas beobachtet?

Am Samstagabend, 20. April, zündete ein Unbekannter am Friedberger Bahnhof den Sattel eines abgestellten Fahrrads an. Vom Tatort flüchteten anschließend zwei männliche Personen, bei denen es sich um mögliche Tatverdächtige handeln könnte, heißt es im Polizeibericht.

Der brennende Fahrradsattel konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Die Tat ereignete sich um 22.20 Uhr. Der Besitzer des Fahrrads und mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/3231710 mit der Polizeiinspektion Friedberg in Verbindung zu setzen. (AZ)