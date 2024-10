Straße gesperrt: Bahn fällt in Friedberg unangekündigt Bäume

Kalt erwischt wurden Anwohner, Verkehrsteilnehmer und Stadtverwaltung am Montag von Baumfällarbeiten in der Friedberger Luitpoldstraße. Die Deutsche Bahn muss dort im Vorfeld des Bahnhofsumbaus auf ihrem eigenen Grundstück Büsche und Bäume roden. Allerdings wussten weder die Stadt noch die Anwohner davon, dass dies bereits am Montag der Fall war, so Bürgermeister Roland Eichmann. Noch dazu ist eine weitere Sperrung am Donnerstag, 10. Oktober nötig.

Dass es wegen des Bahnhofsumbaus zu Baumfällarbeiten kommen würde, war bekannt. Diese sind unter anderem deshalb nötig, weil die Gleise anders angeordnet werden. Laut Eichmann war mit der Bahn vereinbart, dass Anwohner und Stadt rechtzeitig vorher informiert worden; das sei jedoch nicht geschehen.

Sperrung der Friedberger Luitpoldstraße nochmals am 10. Oktober 2024

Die von der Bahn beauftragte Firma habe für die Arbeiten die Straße gesperrt. Das sorgte für Verwirrung, unter anderem bei AVV-Busfahrern; offenbar blieb ein Bus in der Straße „hängen“. Der Bauhof-Chef und eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes fuhren in die Luitpoldstraße, um mit der Firma das Nötigste zu besprechen, berichtet Eichmann weiter. Dazu zählte auch, wo das geschlagene Holz zwischengelagert werden kann.

Weiteres Problem: Die Firma konnte die Arbeiten am Montag nicht vollständig ausführen. Der Grund dafür war laut Eichmann, dass die „Winker“ der DB, also die Personen, die an den Absperrungen den Verkehr regelten, ihre Sollarbeitszeit erfüllt hatten und Feierabend machten. Daher ist am Donnerstag, 10. Oktober, erneut eine ganztägige Sperrung der Luitpoldstraße nötig. Die Umleitung wird diesmal ausgeschildert und der ÖPNV umgeleitet.

Bahnhof in Friedberg wird 2025 barrierefrei ausgebaut

Der eigentliche Umbau des Bahnhofs wird 2025 über die Bühne gehen. Ein entscheidender Teil ist der barrierefreie Ausbau. Dafür errichtet der Konzern zwei neue Außenbahnsteige. Rampen und Aufzüge sorgen für Barrierefreiheit. Der bestehende Bahnsteig zwischen den beiden Schienensträngen fällt dafür weg. In diesem Zuge wird auch eine Rampe zur Luitpoldstraße gebaut, so dass Friedberg-Süd besser an den Bahnhof und damit die Stadtmitte angebunden ist.

Zudem errichtet die Bahn ein elektronisches Stellwerk, das mit digitalen Stellwerken kompatibel ist. Dadurch besteht künftig die Möglichkeit, die Strecke Friedberg–Ingolstadt mit dem Standard der digitalen Schiene aufzurüsten.