Unfall: 51-Jährige übersieht BMW

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag in Friedberg gekommen. Gegen 17.45 Uhr fuhr eine 51-jährige Hyundai-Fahrerin aus dem Parkplatz eines Supermarktes in der Marquardtstraße heraus.

Dabei übersah sie laut Polizei einen von links kommenden 26-jährigen BMW-Fahrer. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Es wurde niemand verletzt. (AZ)