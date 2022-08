Unfall am Bressuire-Ring: 80-Jährige überfährt einen Kreisverkehr

Eine Seniorin ist auf dem Friedberger Bressuire-Ring unterwegs und fährt geradewegs auf einen Kreisverkehr auf. Die 80-Jährige erleidet einen Schock.

Am Dienstag um 12.25 Uhr war eine 80-jährige Autofahrerin auf dem Bressuire-Ring in Fahrtrichtung Münchner Straße in Friedberg unterwegs. Laut Polizei fuhr sie daraufhin aus unerklärlichen Gründen auf den Kreisverkehr auf. Dabei rammte die Fahrerin zwei Verkehrszeichen, welche durch den Zusammenstoß abbrachen. Das Fahrzeug kam schlussendlich in der Mitte des Kreisverkehrs stehen. Durch den Unfall erlitt die 80-Jährige einen Schock und wurde ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (AZ)