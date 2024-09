Unfall auf AIC25: Erneut gerät ein Auto in den Gegenverkehr

Am Mittwoch ist ein 71-jähriger Autofahrer auf der AIC 25 mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen. Laut Polizei war der Fahrer eines VWs gegen 14.30 Uhr in Richtung Süden unterwegs. Zwischen der Autobahn A8 und der Abfahrt zur Derchinger Straße geriet er bei zäh fließendem Verkehr in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Anhänger. Durch den Zusammenstoß ließ sich die Fahrertüre des Pkw nicht mehr öffnen. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Die Feuerwehr befreite den Pkw-Fahrer aus seinem Fahrzeug. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf etwa 7000 Euro geschätzt. Das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde zeitweise gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Einzelheiten des Vorfalls erinnern an den tödlichen Unfall auf der AIC25 vor wenigen Wochen unweit der Unfallstelle. Dabei war auf Höhe des Tierheims ebenfalls ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten. Eine 18-Jährige hatte noch vor Ort ihr Leben verloren, der Unfallverursacher war Anfang der Woche im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. (AZ)