Unfall auf Dach: Männer stürzen zehn Meter in die Tiefe

In Friedberg kommt es zu einem schweren Unfall. Zwei Angestellte einer Dachbaufirma stürzen durch ein Wellblechdach. Sie kommen in die Uniklinik.

Bei einem Betriebsunfall in Friedberg haben am Samstagvormittag zwei Angestellte einer Dachbaufirma schwerste Verletzungen erlitten. Beide brachen bei der Begehung eines Wellblechdaches ein und stürzten rund zehn Meter in die Tiefe.

Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Friedberg

Aufgrund der in unmittelbarer Nähe des Unfalls stattgefundenen Katastrophenschutzübung des Landkreises Aichach-Friedberg, waren in kurzer Zeit viele Einsatzkräfte vor Ort. Beide Verletzte wurden in die Uniklinik Augsburg gebracht. Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)