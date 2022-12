Unfall beim Abbiegen: Autofahrer fährt auf Stoßstange auf

Am Mittwochmorgen um 06.30 Uhr kam es an der Einmündung B 300/Konradinstraße in Friedberg zu einer Unfallflucht. Ein Toyota-Fahrer wollte links abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Der Unfallverursacher übersah dies laut Polizei und fuhr in die Stoßstange hinten rechts des Toyota.

Anschließend flüchtete der Unfallverursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. (AZ)