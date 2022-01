Friedberg

vor 46 Min.

Unfall beim Ausparken: Hoher Schaden auf P&R-Platz

In Friedberg ist es auf dem P&R-Parkplatz zu einem Unfall gekommen.

An der Augsburger Straße in Friedberg will ein 21-Jähriger aus seiner Parklücke fahren. Dabei übersieht er ein Fahrzeug hinter sich. Der Schaden ist hoch.

Auf dem P&R-Parkplatz an der Augsburger Straße in Friedberg sind am Sonntag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro. Der 21-Jährige fuhr beim Ausparken einer Autofahrerin auf Laut Polizei wollte ein 21-Jähriger gegen 13.30 Uhr aus seiner Parklücke zurücksetzen. Hinter ihm fuhr eine 58-jährige Autofahrerin vorbei, die er übersah. (AZ)

