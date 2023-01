Unfall beim Vorbeifahren an Pannenfahrzeug

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in der Friedberger Afrastraße. Gesucht wird ein silberfarbenes Auto mit Augsburger Kennzeichen.

Die Polizei Friedberg sucht Zeugen für eine Unfallflucht am Freitag um 13.15 in der Friedberger Afrastraße. Eine 20-Jährige fuhr die Straße in nördliche Richtung entlang. Auf der anderen Straßenseite stand ein Pannenfahrzeug. Ein der Frau entgegenkommender Autofahrer wollte daran vorbeifahren, übersah sie dabei aber offenbar und die beiden Wagen streiften sich. Der Unfallverursacher, der mit einem silberfarbenen Pkw mit Augsburger Kennzeichen unterwegs war, konnte unerkannt flüchten. Hinweise sind erbeten an die Inspektion Friedberg unter Tel. 0821/323-1710. (AZ)