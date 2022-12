Unfall im Kreisverkehr beim Bauhof in Friedberg-Süd

Die Polizei meldet einen Fall von Unfallflucht im Kreisverkehr beim Bauhof in Friedberg-Süd.

Zeugen werden für einen Unfall im Kreisverkehr beim Baubetriebshof in Friedberg-Süd am Freitag gegen 17 Uhr gesucht. Eine Pkw-Fahrerin war von der Münchner Straße kommend in den Kreisverkehr gefahren, als ein anderes Auto von der Luitpoldstraße her ebenfalls einbog; Fahrer oder Fahrerin missachteten dabei die Vorfahrt, sodass es zum seitlichen Anstoß kam. Die Person, die den Unfall verursacht hatte, fuhr einfach weiter, der Sachschaden liegt bei 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht an die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710. (AZ)