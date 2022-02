Friedberg

12:48 Uhr

Unfall in Friedberg: Am Volksfestplatz kracht es

Zwei Pkw-Fahrer stießen am Mittwochmittag in Friedberg auf Höhe des Volksfestplatzes zusammen.

Am Volksfestplatz in Friedberg kommt es an der Fußgängerampel am Mittwochmittag zu einem Unfall. Der Schaden geht laut Polizei in die Tausende.

Am Mittwoch stießen gegen 14 Uhr zwei Pkw an der Ampel am Volksfestplatz in Friedberg zusammen. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer, der stadtauswärts unterwegs war, hielt auf Höhe der Fußgängerampel in der Aichacher Straße. Höherer Sachschaden bei Unfall in Friedberg Ein 26-Jähriger stoppte zuerst ebenfalls, fuhr dann aber dem Vorausfahrenden aus Unachtsamkeit beim Anfahren auf, so die Polizei. Der Polizeibericht gibt einen Gesamtschaden von circa 4000 Euro an. (AZ)

