Unfall in Friedberg verursacht und weggefahren: BMW beschädigt

In Friedberg kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht.

Zu einer Unfallflucht kommt es in Friedberg. Ein geparkter BMW wird dabei an zwei Stellen in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Dienstag einen geparkten BMW Mini in Friedberg angefahren. Zu dem Unfall kam es zwischen 15.30 Uhr und 20.45 Uhr im Leitenweg. Die Beifahrertüre und der Seitenspiegel des BMW wurden dabei beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete, Hinweise sind laut Polizei nicht vorhanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 zu melden. (AZ)

