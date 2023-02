Friedberg

Unfall mit Folgen: Radfahrer kollidiert mit Mülltonne und landet im Krankenhaus

In Friedberg blieb ein Radfahrer an einer Mülltonne hängen.

Ein Radfahrer bleibt in Friedberg am Mittwoch an einer Mülltonne hängen. Der 84-Jährige verletzt sich bei dem Unfall am Bein und kommt ins Krankenhaus.

Auf der Meringer Straße in Friedberg ist am Mittwoch ein Radfahrer gestürzt. Der 84-Jährige war gegen 11.35 Uhr auf dem dortigen Gehweg unterwegs und blieb an einer Mülltonne hängen. Wie die Polizei mitteilt, zog er sich eine erhebliche Beinverletzung zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)

