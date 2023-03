Unfallfahrer flüchtet: Seat bei Kollision beschädigt

Ein unbekanntes Fahrzeug fährt in Friedberg gegen einen grauen Seat Leon. Es entsteht ein Schaden in vierstelliger Höhe.

In Friedberg kam es am Montag zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr zu einer Unfallflucht. Dabei kollidiertes ein unbekanntes Fahrzeug mit einem grauen Seat Leon, der auf einem Parkplatz in der Hans-Seemüller-Straße oder der Lechhauser Straße geparkt war.

Unfall in Friedberg: Die Polizei sucht Zeugen

An dem Seat entstanden laut Polizei an der Stoßstange hinten rechts Lackkratzer. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)