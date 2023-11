Unfallflucht am Sportplatz in Bachern

Ein unbekannter Fahrzeughalter fährt am Sportplatz in Bachern gegen ein parkendes Auto und flüchtet. Der Schaden ist hoch.

In Bachern hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte am Samstag am Sportplatz ein parkendes Auto beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Laut Polizei passierte der Vorfall zwischen 14 und 14.45 Uhr.

Am parkenden Auto entstand ein Streifschaden von ca. 3000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)