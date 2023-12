Unfallflucht an der B300: Zeugin beobachtet Zusammenstoß

Eine unbekannte Person fährt in Friedberg mit ihrem Auto gegen ein anderes Fahrzeug und flüchtet. Eine Zeugin kann jedoch eine wichtige Angabe machen.

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in der Josef-Hohenbleicher-Straße in Friedberg, unmittelbar an der B300. Zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr kollidierte ein Pkw dort mit einem anderen Wagen. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete. Eine Zeugin verfolgte das Geschehen, laut ihr hatte das unfallverursachende Fahrzeug das Teilkennzeichen FDB-MA.

Bei dem Unfall wurden der Polizei zufolge die Tür sowie der Kotflügel hinten rechts beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)