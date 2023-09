Unfallflucht an der Stadtmauer: Knall ruft Anwohnerin auf den Plan

Eine Anwohnerin hört in Friedberg ein lautes Geräusch. Ihr fällt ein flüchtendes Fahrzeug auf. Der Fahrer beschädigt bei seinem missglückten Manöver mehrere Gegenstände.

Zu einer Unfallflucht ist es am Montag in Friedberg gekommen. Gegen 11.30 Uhr hörte eine Anwohnerin im Bereich der Stadtmauer einen Knall. Als sie aus dem Haus sah, konnte sie einen hellen, kleinen Wagen sehen, welcher in Richtung Bahnhofstraße flüchtete.

Die unbekannte Person fuhr einen Fensterladen sowie drei Mülltonnen an. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)