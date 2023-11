Unfallflucht auf AIC 25: Auto gerät bei Auffahrt in Gegenfahrbahn

Beim Auffahren auf die AIC 25 in Richtung Derching gerät ein Auto auf die Gegenfahrbahn. Die Außenspiegel zweier Fahrzeuge berühren sich.

In Friedberg kam es am Dienstag auf der Kreisstraße AIC 25 Richtung Derching zu einer Unfallflucht. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall um 11.20 Uhr auf der Abfahrtsschleife der AIC 25. Ein Autofahrer fuhr Richtung Norden und nahm die Abfahrt Lechhauser Straße. In der Abfahrtsschleife kam ihm ein bisher unbekannter schwarzer Pkw entgegen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei touchierte der entgegenkommende Pkw mit dem Außenspiegel den Außenspiegel des Autofahrers.

Der Fahrzeugführer des unbekannten Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)