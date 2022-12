Unfallflucht: Autofahrer fährt 13-jährige Fußgängerin an und verschwindet

In Friedberg touchiert ein Autofahrer eine Jugendliche, die die Straße überquert. Die 13-Jährige stürzt und verletzt sich. Die Polizei sucht den Unfallfahrer.

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch in Friedberg gekommen. Eine 13-jährige Fußgängerin wollte die Aichacher Straße überqueren. Ein auf der Aichacher Straße fahrender Pkw fuhr laut Polizei um die Fußgängerin zwar herum, touchierte sie allerdings noch so, dass sie stürzte.

Der Unfallfahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)