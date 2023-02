Unfallflucht: Ford an Parkplatz angefahren

Ein schwarzer Ford Tourneo wurde am Mittwoch beim Park-and-ride-Parkplatz an der Augsburger Straße in Friedberg angefahren. Der Unfall ereignete sich laut Polizei zwischen 15.45 Uhr und 20 Uhr.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der Verursacher oder die Verursacherin des Unfalls flüchtete. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 zu melden. (AZ)