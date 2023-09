Unfallflucht: Geparkter Fiat angefahren

Ein geparktes Fahrzeug wird in Friedberg angefahren. Der Unfallfahrer oder die Unfallfahrerin wird gesucht.

Am Montag kam es in der Zeit von 5:45 - 18:30 Uhr in der Speyerstraße in Friedberg zu einer Unfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Pkw Fiat Ducato am linken Außenspiegel.

Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am geparkten Fiat entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)