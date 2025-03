Im Zeitraum zwischen Montag und Donnerstag kam es in der Ludwigstraße in Friedberg zu einem Verkehrsunfall. Dabei touchierte der Unfallverursacher einen parkenden Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am parkenden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro, wie die Polizei berichtet. Sie nimmt Hinweise unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

