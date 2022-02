Unfallflucht in Friedberg: Auto an mehreren Stellen beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer streift einen anderen Wagen in Friedberg und flüchtet. Bei dem Unfall kommt es zu mehreren Schäden.

In Friedberg kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Ein vorbeifahrender Wagen streifte in der Wiffertshauser Straße gegen 16 Uhr einen geparkten Pkw. Dieser wurde an der linken hinteren Felge, der linken hinteren Tür sowie am Stoßfänger beschädigt.

Auto angefahren: Polizei sucht Zeugen für Unfall in Friedberg

Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der oder die Schuldige, ohne sich um die entstandenen Streifschäden am Wagen zu kümmern. Die Schadenssumme wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0821/3231710 entgegen. (AZ)