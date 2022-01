Unfallflucht in Friedberg: Blauer VW angefahren

In Friedberg fährt eine unbekannte Person ein Auto an, ohne sich danach um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nach dem Täter oder der Täterin.

Zwischen dem 14. Januar und dem 24. Januar hat eine unbekannte Person ein Auto in Friedberg angefahren. Wie die Polizei mitteilt, stand der blaue VW Passat in der Zeppelinstraße und wurde hinten rechts am Kotflügel beschädigt.

Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710. (AZ)