Unfallflucht in Friedberg: Fahrertüre auf Parkplatz beschädigt

Über einen Schaden in Höhe von 150 Euro ärgerte sich am Dienstag eine Autofahrerin. Zwischen 11 und 12:40 Uhr wurde die Fahrertüre ihres Wagens auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Friedberg beschädigt.

Der Verursacher oder die Verursacherin floh von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls können sich telefonisch unter 0821 323 1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg melden. (AZ)