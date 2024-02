Unfallflucht in Friedberg: Roter Ford wird beschädigt

In Friedberg beschädigt ein unbekannter Autofahrer einen roten Ford. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Freitag, 2. Februar, wurde in der Augsburger Straße auf einem Parkplatz ein roter Ford angefahren. Der Vorfall ereignete sich zwischen 16 und 16:50 Uhr. Dabei wurde das geparkte Auto vorne links an der Stoßstange beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Ford wird auf 1500 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher ist unbekannt und flüchtig. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel.: 0821/323-1710. (AZ)