Unfallflucht in Friedberg: Unbekannte Person verursacht 2000 Euro Schaden

Ein unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin verursacht in Friedberg am Montag einen Unfall, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

In Friedberg kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Die Tat ereignete sich zwischen 9 Uhr und 16 Uhr in der Metzstraße. Zur Unfallzeit wurde ein geparkter grauer Hyundai von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren. Der geparkte Hyundai wurde dabei vorne links verkratzt. Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (AZ)